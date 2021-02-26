AKP'li belediyede 6 yıldır toplu sözleşme yapılamıyor: İşçi düşmanlığında sınır yok!

DİSK Genel-İş Sendikası, AKP’li Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Katılım AŞ’de çalışan işçilerin 6 yıldır toplu iş sözleşmesi yapamadığını açıkladı.

Sendikanın 20 yıldır yetkili olduğu belediyeye, AKP'li yönetiminin talimatıyla Hizmet-İş Sendikası girdi.

DİSK Genel-İş sendikası Gaziantep Şube Başkanı Süleyman Göçmen, 6 yıldır toplu sözleşme yapılamamasına yol açan süreçte yaşananlara dair soL'a açıklamalarda bulundu.

Son anda ayak oyunu

Katılım AŞ'nin 1995 yılından beri belediyenin şirketi olduğunu, Genel-İş sendikasının 2015'in Aralık ayında toplu sözleşme yetkisi almasına 15 gün kala, belediyenin alt şirketilerinden bir kaydırma yapıldığını söyleyen Göçmen, yetkilerinin düşürülmeye çalışılmasına karşı belediyeye dava açtıklarını ifade etti.

Üyelerine baskı yapılıp, bazı üyelerinin Hizmet-İş'e geçirilmeye çalışıldığını belirten Göçmen, tespit zamanında 234 üyelerinin olduğunu söyledi.

6 yıldır süren davada dosyanın artık Yargıtay'da olduğunu belirten Göçmen, "Önce iş mahkemesi bizim aleyhimize karar verdi. Daha sonra bilirkişi istedik, bilirkişi 60 sayfalık bir rapor hazırladı. Bu raporda 'yetkinin Genel-İş'e verilmesi gerekmektedir' diye görüş bildirdi. Bunun üzerine bizim lehimize karar verildi. Sonra bölge idare bozdu. Tekrar yerel mahkeme aleyhimize karar verdi. Tekrar bölge idare mahkemesine gitti. O da aleyhimize karar verdi. O sırada 6. yıla girdik" dedi.

“İşçiler, hükümetin açıkladığı asgari ücret kadar maaş alıyor. Diğer hakları beklemede” diyen Göçmen, "Tüm kararları işçi arkadaşlarla aldık, mesala son Yargıtay'a itiraz konusunu da ortak karar aldık. Eğer yetki alırsak geriye dönük de hak kayıplarımızdan işçiler faydalanacak ama bu süreçte mağdur oldular" ifadesini kullandı.