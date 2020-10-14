AKP'li belediye tüm uyarılara rağmen dere yatağına cami yapıyor

İstanbul’daki AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk Mahallesi’nde yeşil alan olarak bırakılan dere yatağındaki araziye tüm uyarılara karşın kültür tesisi ve cami inşaatı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri inşaatı mühürlemesine rağmen inşaat devam ediyor. Projeye karşı dava açan bölge sakinleri inşaatın durdurulmasını ve arazinin yeşil alan olarak kalmasını istiyor. Dava dosyasına giren uzman raporunda da inşaatın uygun olmadığına dikkat çekildi.

İBB’ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ilçe belediyesine araziye ilişkin geçen eylül ayında gönderdiği görüş yazısında, söz konusu arazinin dere işletme bandı ve taşkın önlemli yapılaşma alanı içerisinde kaldığına dikkat çekti. Görüş yazısında, araziden Kâğıthane Deresi yan kolu geçtiği ve arazinin yol veya yeşil alan olarak korunması gerektiği anlatıldı. Ancak AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, bu alanda kültürel tesis ve cami yapıyor.

Bölge sakinleri, belediyeye karşı inşaatın durdurulması ve projenin iptal edilmesi talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde söz konusu arazinin 1990 yılında malikler tarafından yol ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere bedelsiz terk edildiğine dikkat çekilerek bu terkin amacına aykırı olarak arazinin imar planlarının değiştirildiği belirtildi.

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Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre; dilekçede, özetle “Yapılan imar planları ile bu kuru dere yataklarının yol veya davaya konu yapılar ile kapatılması, iklim felaketlerinin çokça yaşandığı İstanbul gibi metropollerde büyük maddi ve ölümcül zararlara neden olmaktadır. İleride yaşanabilecek bu tür iklimsel felaketler nedeni ile bu projeyi gerçekleştiren kurumlar büyük sorumluluk altında kalacaklardır” ifadeleri kullandı.

Uzman raporu var

Dava dosyasına 3 uzmandan oluşan teknik mütalaa raporu da sunuldu. Raporun sonuç bölümünde söz konusu alanda yapılan imar planı değişiklikleri ve buna bağlı verilen inşaat izinlerinin yürürlükteki mevzuata, şehircilik ilkelerine, plan yapım, yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı kaydedildi. İnşaatı mühürleyen İBB yetkilileri de tuttukları tutanakta söz konusu projenin su taşkın seviyesine uygun olup olmadığı inceleninceye kadar can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla inşaatın durdurulduğunu belirtti. Mahalle sakinleri ise inşaatın sürdüğünü söyledi.