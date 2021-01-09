'AKP'li belediye sokak köpeklerini öldürdü' iddiası

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde Yenikent Mahallesi’nde AKP’li belediyenin, köpekleri uyuşturucu iğnelerle öldürdüğü iddia edildi.
BirGün'de yer alan habere göre, köpekleri besleyen Aysel Aybakır, Çerkeş Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
4 Ocak Pazartesi günü sokağa çıkma yasağının olduğu akşam saatlerinde beyaz minibüsten inen şahıslar üç köpeği uyuşturucu iğne takılı tüfeklerle vurdu.
Hayatını kaybeden köpekler, belediye ekiplerince kamyona atılarak götürüldü.
Belediyenin çöpleri döktüğü yere giden yurttaşlar, aynı mahalleden birçok köpeğin öldürülerek oraya atıldığını iddia etti.