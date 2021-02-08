AKP’li belediye personel alımında aşiretlere kıyak geçti

Elazığ’da AKP'li Kovancılar Belediyesi, Ocak ayında itfaiye, fen işleri ve zabıta müdürlüklerine toplamda 60 kişi aldı. Müdürlüklere AKP'li meclis üyelerinin çocukları ve yakınlarıyla, partiye yakın aşiretlerin akrabalarının alındığı, alımlarda ise herhangi bir mülakat yapılmadığı iddia edildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, "Yapılan alımların iptal edilmesi ve liyakate uygun alımların yapılması için Kovancılar Belediyesi yetkililerine çağrıda bulunuyorum" dedi.

'Yasa dışı ve usulsüz bir alım yapılmadı'

Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ise işe alımlarda herhangi bir usulsüzlüğün olmadığı her kesimden kişilerin işe alındığını kaydetti. Akpınar şöyle konuştu:

"Her kesimden alımlar yaptık. Bu belediye meclisi üyesinin akrabası da olabilir, diğer aşiret mensuplarından da olabilir. İlçe genelinde her kesimden kişiler alınabilir, şirketimizin yöneticileri var, onlar bu alımları yapıyor. 60 kişinin alındığına dair söylenen rakamı abartılı buluyorum. İşe alınan kişi sayısını net bilmiyorum ancak bir grup alındı. Emekli olan çalışanlarımızın çocuklarının işe alındığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Alımlarda yasa dışı ve usulsüz bir alım yapılmamıştır."