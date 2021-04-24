'AKP'li belediye patates ve soğanı tarikata dağıttırıyor'

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, AKP'li Gebze Belediyesi’nin patates ve soğan yardımlarını bir tarikatın Huzur Gönüllüler Eğitim Vakfı'nın yurttaşlara dağıttını söyledi. Yıldızlı, "Belediyenin yapması gereken dağıtım işini nasıl tarikat eline bırakırsınız? Devlet hizmetini tarikatlara, cemaatlere mal etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır?" dedi.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, dağıtılan patates ve soğanların görüntülerini paylaşan Yıldızlı, bu görüntülerin Darıca ilçesindeki Huzur Gönüllüler Eğitim Vakfı otoparkına çekildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Kocaeli Gazetesi

Yıldız konuyla ilgili "Halkımızı ücretsiz soğana, patatese mahkum edenler, dağıtım işini de lütufmuş gibi gösterenlerin tarikat aşkları, cemaat sevdaları hala bitmedi. Belediyenin yapması gereken dağıtım işini nasıl tarikat eline bırakırsınız?" dedi.