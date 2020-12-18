AKP'li belediye millet bahçesi için 28 milyon 223 bin lira daha harcayacak

TOKİ'nin, Bolu'da yapacağı Millet Bahçesi'nin maliyeti açıklandı. İşi üstlenen firmayla sözleşme imzalandığı ve maliyetinin 28 milyon 223 bin liraya mal olacağı belirtilirken Millet Bahçesi'nin AKP'li belediye döneminde yaptırılmaya başlanan ve 12 milyon lira harcanmasına rağmen yarım kalan Uluslararası Köroğlu Parkına yapılacağı öğrenildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 31 Mart seçimleri öncesinde AKP’liler tarafından söz verilen Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapıldığını ve şirketle sözleşme imzalandığını açıkladı. 400 gün içerisinde tamamlanması planlanan parkın 28 milyon 223 bin liraya mal olacağı belirtildi.

Doğanay, “TOKİ Başkanlığı, Millet Bahçesi ihalesini onaylayarak, işi alan Lef Yapı ile 11 Aralık tarihinde sözleşmeyi imzalamıştır. 28 milyon 223 bin liraya mal olacak Millet Bahçesi 400 günde bitecek ve Bolulu hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak” dedi.

AKP’li Bolu Belediyesi’nce 2016 yılında Alpagut Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı’nın kurulması için çalışmalara başlanmış ancak yaklaşık 12 milyon lira harcanmasına rağmen tamamlanamayan park daha sonra atıl durumda kalmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilen Köroğlu Parkı’na şimdi de 28 milyon 223 bin lira daha harcanarak Milet Bahçesi yapılacak.

Kentin birçok yerinden görülen ve parkın içerisine yerleştirilen dev Köroğlu heykeli de tartışma konusu olmuştu.