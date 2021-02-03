AKP'li belediye, iki kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle dalga geçti

Gümüşhane Belediyesi'nin İzmir'de iki kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sel felaketiyle dalga geçen paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz gün İzmir'de meydana gelen sel felaketi iki yurttaşın yaşamını yitirmesine, birçok ev ve iş yerinin su basmasına ve yüzlerce araçta maddi hasar meydana gelmesine neden olmuştu.

AKP'li Belediye resmi sosyal medya üzerinden, su basan yolda mahsur kalan yurttaşlar kamyonun üzerine çıktığı fotoğrafı 'göz kırpan' ikon eşliğinde paylaşarak "Biz böyle hizmetler veremiyoruz çünkü altyapımız iyi" dedi.