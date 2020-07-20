AKP’li belediye ihalede AKP’li üyeye yenildi: 'Disipline sevk edilecek'

AKP'li Yozgat Belediyesi, özel mülk olan ve Halk Bankası'nın mülkiyetine geçen Şifa Hastanesi'nin arazisini satın almak istedi. AKP'li Yozgat Belediye Meclis Üyesi Alparslan Akyüz ve ailesi de aynı yere yeni bina yapmak için ihaleye katıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, ihaleyi kazanan Akyüz ve ailesi oldu. Yozgat Belediye Başkanı AKP'li Celal Köse, ricasına rağmen ihaleye giren ve kazanan meclis üyesine tepki gösterdi.

Alparslan Akyüz'ün, il teşkilatı tarafından disipline sevk edileceğini söyleyen AKP'li Celal Köse, ihale süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Encümen üyesi arkadaşlarımızla eski hastane yeriyle ilgili tasarrufta bulunmak ve kalıcı bir eser bırakmak istedik. Başka satın almak isteyenler de vardı. Banka bu müracaatları alınca açık artırmaya çıkarmak zorunda kaldı. Belediye meclisimiz ve encümen üyelerimiz ile defaten görüşmemize rağmen belediye meclis üyesi bir arkadaşımız da burayla ilgili tasarrufta bulundu. Belediyemize rakip oldu. Belediyemiz belli bir müddet, 10 milyon 500 bin TL'ye kadar artırdı. 11 milyon 500 lira veren belediye meclis üyesi olan o arkadaş veya ailesi satın aldı.

Meclis üyesinin ihaleye katılması hukuken uygun. Ancak belediyeye rakip olması usule ve vicdana uygun değil. Onlara çağrımız bu işten çekilmeleridir. Bu bir emir değil, tavsiyedir. Burası şehir imar planında yeşil alan olarak ayrılmış bir yer. Bundan sonra da kesinlikle yeşil alan olarak kalacaktır. Biz de burada durduğumuz sürece orası park alanından çıkarılmayacaktır."

'Takipçisi olacağız'

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de şöyle konuştu:

"İhaleye giren Yozgat Belediyesi'nin ihaleyi alamaması ve burayı kamuya ait bir alan haline getirememesi düşündürücüdür. Birçok kamu arazisinde yaşandığı gibi buraya da çok katlı konut imarı verilerek bu parselde büyük bir rant mı hazırlanıyor? Burada gidilecek her türlü imar değişikliğinin takipçisi olacağım. İşlenecek bir kent suçunu yargıya taşıyacağımın bilinmesini isterim."