AKP’li belediye, İBB ekibinin yolunu kesti

AKP'li Pendik Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetkisinde bulunan alana yerleştirdiği mobo kabinlerinin kaldırılması sırasında yolu keserek ekiplerin çalışmalarını engelledi.

Pendik Belediyesi D-100 Karayolu’nun hemen bitişiğindeki Tevfik İleri Caddesi’ne mobo kabini yerleştirdi.

İBB'nin yetki alanındaki bir noktaya mobo konulduğunu fark eden İBB Yol Bakım Müdürlüğü ekipleri, durumdan zabıtayı haberdar etti. İBB zabıtasının da olay yerine gelmesiyle birlikte, izinsiz olarak ana artere yerleştirilen, mobonun kaldırılması işlemi başlatıldı.

Ancak, mobonun yerinden kaldırılmasını istemeyen Pendik Belediyesi, kendi zabıta birimleri aracılığıyla yolu çift taraflı olarak kesti; İBB ekiplerinin çalışmalarını engelledi.

Sözcü'de yer alan habere göre İBB'nin uyarıları ve yapılan görüşmeler sonuç vermeyince bölgeye polis çağrıldı. Polis, ilçe belediyesinin kestiği yolu açtırdı. Yolun açılmasının ardından mobo, Pendik Belediyesi'nin talebi üzerine, İBB ekipleri tarafından Güllübağlar depolarına bırakıldı.

Yaşanan olaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “Ve bunu da gördük!!! İBB sorumluluk alanına 'izinsiz' konulan moboyu kaldırmak isteyen ekiplerimizin hareketini engellemek amacıyla yol çift taraflı olarak ilçe belediye ekiplerince kesildi. Şehrin ortasında yol kesmek…Bakalım daha neler göreceğiz!” ifadelerini kullandı.