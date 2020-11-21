AKP'li belediye havuz yaptırırken şeyhe sordu: Medreseyi engellemesin

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede açılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun temelini "kanaat önderi" diye nitelediği "Şeyh Abdulselam El Haznevi" ile attı.

Törenin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşan Kuş "Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun temelini atıyor, ilk kazmayı vuruyoruz. Bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdulselam El Haznevi ile birlikte alanda incelemelerde bulunduk. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekili Mahmut Tanal, Kuş'un paylaşımını alıntılayarak "Olimpik yüzme havuzlarının teknik özellikleri Dünya standartlarına göre belirlenen bu teknik özelliklere uygun bir havuz yapımı havuzun kalitesini ortaya çıkarır. Olimpik havuz inşasının mutlaka bu konuda bilgili kimseler tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum" diye yazdı.

Daha sonra bir Tweet daha atan Tanal, Eyyübiye Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Kuş'a "Şeyh Hazretleri, milli yüzücü mü ki, olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunuyor?" diye sordu.

Medreseyi engellemesin diye inceleme yapmışlar

AKP'li Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş, Tanal'ın paylaşımına yanıt olarak şu mesajı paylaştı:

"Sayın Vekilim bu projemiz tek tip projedir. Kanaat önderimizle birlikte inceleme yapmamızın sebebi, yüzme havuzu yapılacak alanın yanindaki yapımı devam eden medreseyi engelleyip, engellemeyecegi noktasında istisarede bulunduk. Saygilarimi sunarım".