AKP’li belediye, Demet Akalın ve Alişan için koronavirüs yasağını deldi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine giden şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için Şanlıurfa Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki restoran, koronavirüs yasağına rağmen açıldı.

İkilinin restoranda yemek yediği anları şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasağa rağmen şarkıcılar için restoran yasağının delinmesine tepki gösteren Eyyübiye ilçe belediyesi eski meclis üyesi Bilal Tekatlı sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi;

“Esnafa günah, belediyeye mübah mı? Sn valim @Abdullah_Erin47 restaurant ve lokantalar sadece paket servisi olacaktı. Kamu kurumları, hükümetimizin aldığı kararları çiğniyor ise vatandaş ne yapsın. Gereğini yapmanız dileği ile”