AKP’li belediye Bilal'in vakfının kitaplarına binlerce lira ödemiş

AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) “Türkiye’nin Gençleri” adlı kitabından 2 bin 500 adet, Türkiye Diyanet Vakfı kitaplarından ise 1000 adet aldığı ortaya çıktı. Belediye, kitaplara binlerce lira ödedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, AKP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu Şahinbey Belediyesi Denetim Komisyonu 2020 yılı denetim raporu tamamlandı. Komisyonun CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, denetim raporuna şerh koydu. Kalkan, şerh raporunda 2020 yılı belediye faaliyetlerini ve gelir-gider tablolarını incelemesinin ardından konuya ilişkin tespitlerde bulundu. Buna göre belediye, 2020 yılı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 1000 adet Yavuz Donat’ın “Off the Record” kitabını aldı. Bu alıma 21 bin lira ödedi. Belediye, ayrıca editörlüğünü TGSP üyesi Ahmet Özdinç’in yaptığı “Türkiye’nin Gençleri” adlı kitaptan da 2 bin 500 adet aldı. Belediye, bu alım için de 250 bin lira ödeme yaptı.

Platformun söz konusu kitabına ilişkin tanıtım toplantısı geçen yıl yapılmıştı. Toplantıya TGSP Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da katılmıştı ve Erdoğan, toplantıda söz konusu kitabın tanıtımını yapmıştı.