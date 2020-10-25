AKP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Selçuk'a 'torpil' tepkisi

AKP İlçe Kongresi'nde konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, eğitimle ilgili konuşurken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a tepki gösterdi.

İlçesinde 4 öğretmenden 2'sinin sınav kazanarak gittiğini, 1 tanesinin eş durumundan ayrıldığını söyleyen Can, diğer öğretmenin ise torpille Mamak'a geçtiğini söyledi. Can, "Eğitim tuz kokmaya başladı" dedi.

Söz konusu duruma "Olmaz arkadaş" diyerek tepki gösteren Belediye Başkanı, "Öğretmenler ahlaklı olacak" diyerek, torpili olan kadın öğretmenin izini sürdüğünü ve o torpilin Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un kardeşi Hamdi Selçuk'a uzandığını belirtti.

Can, "Kardeşim Bakanlığı Bakan mı yönetecek kardeşin mi yönetecek, yok böyle bir şey" dedi.

Belediye Başkanı ardından şunları söyledi:

"Ankara İl Milli Eğitim Müdürü beni arıyor, diyor ki, 'Babası hastaymış, babasına bakacakmış'. Ben de yuttum ya bunu. Babası 3 sene önce vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Bununla da bitmiyor daha. Bakan beyin haberi yoktur, anlatacağım diyorum. Torpili Bakan'ın kardeşiymiş. Kardeşim Bakanlığı Bakan mı yönetecek kardeşin mi yönetecek, yok böyle bir şey."