AKP'li Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı

AKP'li Bitlis Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı, yanında bulunan oğlu ve koruma polis memuru yaralandığı duyuruldu.

NTV'deki habere göre, olay Nurettin Yol, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasını ziyaret etmeye gittiği sırada gerçekleşti.

Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ardından ilçede giriş-çıkışlar kontrollü sağlandı.

Saldırının eski belediye başkanı Vahdettin Barlak ve aile fertlerinin talimatıyla gerçekleştirildiğini öne süren Belediye Başkanı Yol, "Bizzat ben bunu kendisinden de duydum. ‘Saldırın, öldürün’ şeklinde bir söylemde bulunmuştu. Yani isimlerini hatırlayamadığım ailenin tamamı bizlere yönelik bir saldırıda bulundular" dedi.