AKP'li belediye başkanı istifa etti

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Şehmus Aydın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Urfa Valisi Abdullah Erin, Aydın'ın dilekçesini kendisine sunduğunu söyledi.

Vali Erin AA'ya yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın da bilgileri var. Bundan sonraki süreçte belediye başkanı istifasını verdiği için 1. başkan vekili süreç tamamlanıncaya kadar vekaleten belediye başkanlığına bakacak. Bugün tarihi itibariyle biz meclisi Valilik olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre 10 gün içerisinde toplantıya davet edeceğiz. Bir aksilik olmazsa perşembe günü meclis toplanmış olacak ve meclis kendi içerisinde Belediye Kanunu'nun seçim usulünü işletmesi suretiyle belediye başkanı seçimi gerçekleştirecek" dedi.