AKP’li belediye başkanı Covid-19'a yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinin AKP'li belediye başkanı Salim Salih Sarıoğlu Covid-19'a yakalandı.

Of Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Sarıoğlu’na yapılan koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sarıoğlu ile yakın temas kuranların yakın çevreleriyle temas etmemeleri ve belirti göstermeleri durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi.

Açıklamada şöyle denildi:

“20- 24 Temmuz tarihleri arasında belediye başkanımızla yakın temas kuran vatandaşlarımızın kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek test yaptırmaları önemle rica olunur.

Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşlarımızın Covid-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri önemle rica olunur.

Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını rabbimizden diliyor ve dualarınızı bekliyoruz.”