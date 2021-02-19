AKP'li Belediye Başkanı: Arayıp çağırdılar, belediye başkanları aşı oluyor zaten

Çorum’un Dodurga ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Aydın Covid-19 aşısı oldu.

Konu basında gündem olurken, Cumhuriyet'te yer alan haberde "Çorum’un Dodurga ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Aydın 52 yaşında olmasına rağmen Covid-19 aşısı oldu" denildi.

'Arayıp çağırdılar, belediye başkanları aşı oluyor zaten'

Aydın'ın 52 yaşında aşı olması basında kendine yer bulurken, konuya ilişkin bilgi almak ve aşının hangi gerekçeyle yapıldığını sormak üzere Mustafa Aydın'a ulaştık.

soL'a açıklamada bulunan Belediye Başkanı "Beni aile hekimliğinden aradılar, çağırdılar. Önce gidemedim hatta. Sonra da gidip aşımı oldum. Belediye başkanları aşı oluyor zaten. Ortalık kırılıyor virüsten, aşı olmak suçsa evet ben suçluyum" dedi.

'Belediye başkanı olarak bir sürü görüşme yapıyoruz, aşı olunması gerekiyor'

Aydın, "Bir de belediye başkanları olarak bir sürü görüşme, ziyaret yapıyoruz, aşı olunması gerektiğini de düşünüyorum" diye ekledi.

Bakanlıktan 'detaylı bilgimiz yok' yanıtı

Görüştüğümüz Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise mevcut aşı takvimini sayarak, "Biz de buna göre takip ediyoruz, detaylı bilgimiz yok" dedi.

Açık bir şekilde belediye başkanlarının aşı olacağına dair bir genelge yayımlanmazken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "devlet büyükleri" açıklaması gerekçe olarak gösterildi.

Bakanlık yetkililerin isimsiz olarak daha önce çeşitli basın kurumlarına yaptığı açıklamalarda, belediye başkanlarının da yaşına bakılmaksızın "devlet büyükleri" kapsamında aşı olabileceği söylenmişti.

Mustafa Aydın tartışma konusu olsa da daha önce de çeşitli kentlerde belediye başkanları yaşlarına bakılmaksızın aşı olmuştu.