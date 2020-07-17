AKP'li Belediye Başkan Vekili istifa etti: 'Usulsüzlükler, yapılan yanlışlar, haksızlıklar...'

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyesi AKP’li Murat Adısanoglu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Adısanoğlu istifasında "Partimizin icraat makamlarına bir şekilde nüfuz etmiş kişiler, bu davanın gerçek neferlerini ikinci plana atmaya, hatta baskı kurarak itibarsızlaştırmaya çalışmıştır" dedi.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, Adısanoğlu'nun açıklaması şöyle:

"2001 yılından bu yana Balıkesir’de kurucuları arasında yer aldığım, il ve ilçe yönetimleri başta olmak üzere partimizin her kademesinde, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya özen gösterdim. Başta Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve ülkemize hizmet davasına hep sahip çıktık. Geldiğimiz bu son süreçte gördüğümüz usulsüzlükler, yapılan yanlışlar, haksızlıklar ve benzeri olaylar, şahsımı ve benim gibi düşünen arkadaşlarımı hizmet üretemez hale getirmiştir.

Partimizin icraat makamlarına bir şekilde nüfuz etmiş kişiler, bu davanın gerçek neferlerini ikinci plana atmaya, hatta baskı kurarak itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ülkemize olan hizmet aşkımız bu ve benzeri olaylar yüzünden, buna sebep olan kişiler yüzünden asla ve asla bitmeyecektir.

Bu uzun soluklu süreçte ülkemize ve Balıkesirimize beraber hizmet etme şansı bulduğum tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, gördüğüm luzüm üzerine kuruluşundan bu yana üyesi olduğum AK Parti’den istifa ettiğimi tüm Balıkesir kamuoyuna saygıyla duyururum."