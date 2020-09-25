AKP'li başkanın düğününde uyarıda bulunan polis sürüldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın düğününde önlem uyarısında bulunan ve geç saatlere kadar devam eden düğünün bitirilmesini isteyen polis memuru, Serik'e sürüldü.

Odatv'nin haberine göre 16 Ağustos’ta Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir düğün gerçekleşti. Evlenen AKP Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu’ydu. Davetliler arasında AKP MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile çok sayıda AKP yöneticisi vardı. Düğün gece geç saatlere kadar devam ederken, polis gelip, salgın önlemlerini hatırlatarak düğünün bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Düğünde bulunanlar, uyarıyı yapan polis memuru R.K.’nin üzerine yürüdü. Bunun üzerine olay yerine takviye ekip çağrıldı.

Korkuteli’ndeki yayın yapan yerel gazetelerin haberine göre; polis memuru R.K.’ye tepki gösterenlerden birisi de AKP Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar oldu.

AKP ilçe başkanından 'Sen kimsin' telefonu

Düğünden bir gün sonra Kemal Sancaktar, polis memuru R.K.’yı aradı ve “Sen kimsin ki düğünümüzü kapatıyorsun. Sen AK Parti düşmanı mısın” dedi. Salgın önlemlerini hatırlatan polis memuru artık topun ağzındaydı ve çok kısa süre içerisinde Serik’e sürüldü.

Ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı

Polis memuru R.K. apar topar yeni görev yerine giderken, düğünden kısa bir süre sonra düğün sahipleri koronavirüsle temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı. Bu arada AKP İlçe Başkanı Sancaktar’ın da eşi ve çocuğuyla birlikte koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

Sancaktar testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından, “Ne yazık ki artık bende POZİTİF bir vaka olarak, Pazartesi günü itibarıyla Korkuteli Devlet Hastanesi’nde tedavi altındayım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu hastalığa yakalananlar maalesef her aşamasında elinde olmayan zorlu bir süreç yaşıyorlar. Onun için ne olursa olsun uyarıları dikkate alalım, sağlığımızın kıymetini bilelim” ifadeleriyle duyurdu.

Sonuç olarak, salgın önlemlerinin gereğini yerine getirmeye çalışan polis memuru sürülmüş, sürülmesini isteyen AKP İlçe Başkanı da virüse de yakalanmıştı. Aradan geçen sürede Sancaktar iyileşti.

Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine sürgün edilen polis memuru R. K., kendi hesabından yaptığı paylaşımda, “Yok yok bu kesin ben değilimdir diyeceğim de benden başka düğünü kapattırdım diye sürülen olmadı ki. Ayrıca düğünde Covid-19'a yakalanan arkadaşlara da geçmiş olsun, Allah'tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.