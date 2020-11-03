AKP'li başkandan deprem önerisi: Para verip sıfır ev alın

Mersin Akdeniz Belediyesi Meclis toplantısında İzmir depremi hakkında konuşuldu.

İzmir depreminin sonuçları üzerine konuşan Emek Partisi (EMEP) Meclis Üyesi Halil Kara, imar affının 10 milyon kaçak yapıyı yasal hale getirdiğine ve depremin bu kaçak yapılarda hasar bıraktığına dikkat çekti.

Evrensel'den Ayşenur Önal'ın haberine göre, AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kara’ya yanıt olarak TOKİ konutlarıyla övündü. Gültak, “Mersin’de kentsel dönüşüm bir türlü başlamıyordu. Çok şükür biz başlattık Çay Mahallesi'nde. Şimdi Barış, Bahçe ve Turgut Reis’te başlatacağız inşallah. Sadece Akdeniz’de değil, Yenişehir ve Mezitli’de de çok yaşlı binalar, riskli yapılar var. Arabalarınızda '90 bin km’yi geçti şu değişecek’ deniyor, dünyanın parası ama yaptırıyorsunuz. Peki, her gün mışıl mışıl uyuduğunuz, çocuklarınızı büyüttüğünüz evlerinize niye baktırmıyorsunuz? Arabalarınıza servislerde dünya kadar para harcarken neden evlerinizin depreme dayanıklı ve daha yaşanılabilir olması için kuvvetlendirmiyorsunuz. Her şey devletten beklenmez ki” dedi.

Gültak, "Kimse evinin kontrolünü yapıyor mu, yapmıyor. Devletin bunu ille söylemesi mi gerekiyor? Biz orada oturuyoruz, gerekirse apartmanımızı daha çok destekleyeceğiz. Eğer illaki apartmanımızın yıkılması gerekiyorsa ya TOKİ ile ya da bir müteahhitle anlaşacağız. Cebimizden de biraz para verip sıfır bir ev alacağız. Yani her şey devlet tarafından yapılmaz, vatandaşın da biraz eğitim bilincinin olması ve oturduğu yerlere bakması gerekiyor. Arabana baktır, boğazın ağrıdı doktora git hem baktır gargara yaptır, tarlanda bahçende ağacına baktır ama namusunu koyduğun, çoluğunu çocuğunu yetiştirdiğin, sığındığın eve baktırma ne olacak? Bu kafayla gidersek daha çok başımız ağrır” diye konuştu.