AKP'li başkan: Hastaneler tamamen doldu, yoğun bakımlar yetmiyor

Denizli Acıpayam'da AKP'li Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, belediye hoparlöründen halka seslenerek "önlem almalarını" istedi.

Şevkan yurttaşlara "Size bir doktor olarak sesleniyorum. Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor. Önlem almazsak ölümler artacak" diye seslendi.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre Şevkan, "Sağlık çalışanlarımız da hasta ve yorgundur. Ne hastanelerde, ne de sahada personel yetmemektedir. Solunum cihazına bağlanan hastalarımız bile bir süre acillerde beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Şevkan, "Ölümler de bu oranda artacaktır. Tez zamanda ciddi tedbirler almazsak ölümler hepimizin canını daha çok yakacaktır. Bu hastalık sadece ileri yaşları etkilemiyor. Ne yazık ki çocuk ve gençlerimizden de zor durumda olanlar var. Bu daha ürkütücü bir tablodur. Akciğer, kalp ve beyini de tutabilmektedir. Ani kalp krizleri ve felçler meydana gelmektedir. Daha birçok etkisi olduğu ortadadır" diye konuştu.

"Kendimizden başlayalım, çare bizdedir, çare elimizdedir" diyen Şevkan şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve temizlik altın kurallarımızdır. 15 gün kadar kendimizi kenara çekelim, lütfen evlerden çıkmayalım. Ziyaretleri tamamen durduralım, tarlamıza bahçemize gidelim.

Kalabalık yerlere gitmeyelim, bakkal ve pazarda uzun kalmayın. Pazar yerleri gezilecek yerler değildir. Zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçlarına binmeyin, küçük araçta ise 2-3 kişiden fazla olmayın. Kahvehaneler, kafeler, lokantalar gibi yerlere gidip oturmayınız.

Okullar kapandı, gençler ne yazık ki kafeleri doldurdular. Cenaze evlerinde başsağlıkları uzaktan, telefonla dilenmeli. Bire bir temas çok tehlikeli. Berber salonlarında da çok dikkatli olmamız gerekiyor."