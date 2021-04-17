AKP'li Bakan kendi şirketinin ürünlerini koltuğunda oturduğu bakanlığa sattı

Dezenfektan üreticisi iki şirketin sahibi olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'ın şirketleri, ürettiği dezenfektanları Ticaret Bakanlığı'na satıyor.

Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik adlı iki firma, 27 Şubat 2020’den 23 Aralık 2020 tarihine kadar binlerce litre dezenfektanı Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı kuruluşlara verdi. Bakan Pekcan ve eşine ait şirketler bu alışverişe yaklaşık 1.5 milyon TL’lik fatura kesti.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre, bu rakam aslında 9 milyon TL.

Nanoksia Biyoteknoloji’nin dezenfektan verdiği yerlerden biri de, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM).

18 Kasım 2020 tarihli faturaya göre Bakan Pekcan’ın eşine ait aolan firma TİM’e 23 bin TL’lik dezenfektan verdi.

Faturada, TİM’in, 500 adet 100 ml, 100 adet 1 Litre, 60 adet 5 Litre’lik dezenfektan aldığı görülüyor.

Bu belgelerle birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendi bakanlığına mal satan bakan olarak tarihe geçmiş oldu.