AKP'li avukat aşı oldu, tepki sonrası açıklama yaptı

Eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Avukat Fatih Özata'nın koronavirüs aşısı olması gündem olmuştu.

Özata, sosyal medyada gündeme gelen tepki mesajları sonrası yaptığı açıklamada, "Ne AK Parti geçmiş dönem Gençlik Kolları Başkanı olmamın ne de meclis üyesi olmamın bugün aşı olmamla bir alakası yoktur. Gurur duyarak yaptığım mesleğim avukatlık gereği Eskişehir'deki 3 hastanenin vekili veya danışmanı olmam sebebiyle sağlık sektöründe hizmet sağlayanlar kategorisinde değerlendirmeme sebep olmuş ve aşı olma hakkı doğurmuştur" dedi.

Özata, yaptığı diğer açıklamada ise şöyle dedi: