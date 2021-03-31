AKP'li Altunkaynak'tan Bahçeli'ye AYM yanıtı

AKP Genel Merkez Seçim işleri Başkan Yardımcısı Altunkaynak, Bahçeli’nin AYM ile ilgili sözlerine yanıt vererek 'AYM'ye hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır' dedi.

Haber Merkezi

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihai bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir" diyen Altunkaynak, "Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır" açıklamasını yaptı.

Altunkaynak sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kaldı ki görülecek bir davaya ilişkin iddianamesinde görülen eksikliklere dair bir tespit içeren karar niteliğindedir. Esasa taalluk eden bir niteliği dahi havi değildir. Anayasa ya da herhangi bir mahkemenin verdiği kararlara itirazın nasıllığı ilgili yasalarda açıkça hükme bağlanmıştır. Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmakı ki Yargıçlar vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilirsinler.

Hukuk güvenliği bu ülkenin birliğinin ve varlığının en esaslı teminatıdır. Anayasa Mahkemesi özellikle son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir. Aksi halde istemediği kararları vermedi diye Diyarbakır 123. İcra Hakimliği veya herhangi bir yerin Asliye Ceza Mahkemesinin kapatılmasını talep edebilir. Bu yaklaşımların ne hukuka ne devlete ne de aziz milletmize bir faydası olmadığı aşikardır. İddaname iade gerekçeleri Sayın Başsavcılıkça yerine getirildikten sonra Anayasa Mahkemesi dosyayı elbette esastan inceleyecek ve nihaî kararını verecektir."

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Bahçeli: AYM'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır