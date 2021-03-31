AKP'li Altunkaynak'tan Bahçeli'ye AYM yanıtı

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
"Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihai bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir" diyen Altunkaynak, "Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır" açıklamasını yaptı.
Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihai bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan— Samir ALTUNKAYNAK (@samiraltunkayna) March 31, 2021
Altunkaynak sosyal medya hesabından şunları yazdı: