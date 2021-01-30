AKP'li Altun'dan Boğaziçi açıklaması: Ahlaksızlığı özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlar...

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı protestolar sürerken, geçtiğimiz hafta bir grup öğrencinin inisiyatifiyle okulun kampüsünde bir sergi düzenlenmişti. Bugün sergiyi organize eden öğrencilerden üçü okuldan çıkarken kampüsün önünde gözaltına alınmıştı.

Kabe fotoğrafı tartışması sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Altun, "Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görüntüler bunun ispatıdır" diye yazdı.