Akpınar ve Gezen’in ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ hapsi istendi

Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak usta sanatçıların cezalandırılmasını talep etti.

İlk duruşmaya katılıp ifade veren ve duruşmalardan vareste tutulan Metin Akpınar ikinci duruşmaya katılmazken sağlık sorunları nedeniyle ilk duruşmada bulunmayan Müjdat Gezen hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı iki usta sanatçının ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ hapsini istedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlan iddianamede iki sanatçı için 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası talep ediliyor.