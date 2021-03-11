AKP'den yeni seçim barajına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN Türk canlı yayınında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, seçim barajına ilişkin "Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak" dedi.

Yazıcı partilere Hazine yardımına ilişkin ise "Bu düzenlemelerle anlaşılır olmayı, sadeyi, karışık pozisyonlar oluşturmaktan yana değiliz. Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak. Barajı geçen hazine yardımı alabilecek" diye konuştu.

Seçim sistemine dair de konuşan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye seçim çevrelerini en fazla 3'e ayırıyor. Bir seçim çevresinde 30'dan fazla milletvekili var. Vekilleri seçmene yaklaştırmak lazım. Seçmeni de vekilleri tanır hale getirmek gerekir. Buna en yakın dar bölge olabilir ama sorun da üretmeye yakın gözüküyor. Daraltılmış sistemin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. 5'li ve 7'li şeklinde düşünüyoruz. Vekili seçmene yaklaştırıyoruz, mesafeleri kısaltıyoruz.

Millet kime oy verdiğini bilecek ki onu sorgulasın. Daha sonraki seçimde hesap sorsun. Seçim sistemine dokunmadan, daraltılmış bölge yöntemini düşünüyoruz.