AKP'den 'üç yıl seçim olmayacak' açıklaması

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki AKP İlçe Kongresi’ne katılan Bülent Turan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan ve “Türkiye’de 3 yıl boyunca seçim olmayacak” diyen Turan, “Bakın bu çok kıymetli bir mesele. 3 yıl seçim olmaması demek tertemiz bir hizmet dönemi demek. Bu hizmet dönemini iyi değerlendirebiliriz. Türkiye’nin inşasına katkı sağlayabiliriz. Türkiye artık eski Türkiye falan değil. Bir ayağı Libya’da bir ayağı Azerbaycan’da bir ayağı Suriye’de, Filistin’de. Dünyanın her tarafında hatıraları olan, tavrı merak edilen farklı bir ülke haline geldik” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Libya politikası ile bölgede birçok şeyin değiştiğini öne süren Turan, “Libya ile anlaşma yaptığımızda hiç bizi tanımayan ülkeler gördüler ki bu anlaşmanın gereği olarak o bölgede artık Türkiye’nin izni olmadan balık bile avlayamayacaksın” dedi.