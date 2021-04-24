AKP'den 'salgın' kararı: Atatürk anıtına çelenk bırakmak yasaklandı

Amasya'da, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması "salgın" gerekçesiyle yasaklandı.

Amasya Valiliği, CHP il örgütünün 23 Nisan dolayısıyla çelenk koyma talebine, “Sokağa çıkma yasağını” gerekçe göstererek izin vermedi.

Üstlelik bu karar Amasya'yla sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde de birçok ilde Valilikler, Atatürk anıtlarına çelenk koyma ve tören izni vermedi. Törenlere yasak getiren valilikler, Trabzon, Bolu, Niğde, Kayseri, Kars, Tekirdağ, Rize, Tunceli, Çorum, Malatya, Kahramanmaraş, Bartın, Yozgat, Siirt, Çanakkale, Amasya, Nevşehir oldu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Milli mücadelenin kilometre taşı Amasya tamiminden 102 yıl sonra Amasya Valiliği 23 Nisan'ı ve Atatürk anıtına çelenk koymayı yasaklıyor. İktidar, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığını yeni boyutlara taşıyor'' dedi.

Erkek, “Kendileri lebalep kongreler yaptılar, insan canını hiçe sayarak keyfi uygulamalarda bulundular" ifadesini kullandı.



