AKP'den saldırılarla ilgili ilk açıklama

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT televizyonu programcısı, avukat Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırıları kınadığını belirtti.

Turan kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir. Ancak kavga, tehdit siyasetin dili olamaz. Selçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorum. İlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur" ifadelerini kullandı.