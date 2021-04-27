Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarı 1100 TL olarak belirlendi.
DHA, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 TL olarak belirlendiği' bilgisini paylaştı.
Haber Merkezi
AKP'den şaka gibi zam: Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 TL olarak belirlendi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili '1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek' açıklamasını yaptı.
Haber Merkezi
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarı 1100 TL olarak belirlendi.
DHA, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 TL olarak belirlendiği' bilgisini paylaştı.