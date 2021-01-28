AKP'den Saadet Partisi operasyonu: Sadece Erdoğan ziyaret etmemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni karıştıran Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın ziyareti dışında kısa bir süre önce AKP'nin iki önemli isminin daha Saadet Partisi'nin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ettiğini yazdı.

Selvi ayrıca Erdoğan ve Asiltürk'ün ittifak gündemi ve siyaset meselelerini konuştuklarını, Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Asiltürk'ün Erdoğan'a tebrik telefonu açtığını da aktardı.

Erdoğan'ın söz konusu ziyaretinin ardından Asiltürk ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları partide kriz konusu olmuş, partide Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı taraftarları arasında gerilim yaşandığı belirtilmişti.

Asiltürk ittifak tartışmalarına ilişkin "İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz" derken, bu sözler "padişahlıkla mı yönetiliyoruz" tepkisini getirmişti.