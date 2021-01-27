AKP'den reform açıklaması: Gayrimüslimlere dini bayramlarda resmi tatil getiriyoruz

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yargı reformuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz" dedi.

Özkan dün AKP MYK'ye sunulan "yargı reform paketi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, yeni paket için 18 yıllık AKP iktidarları döneminde yapılan reformların "ince işçiliği" nitelemesini yaptı. Özkan "toplumun tüm kesimlerine nüfuz edeceğini" savunduğu paketin "başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasını hedeflediğini" söyledi.

Paketin "ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması" konularında "ciddi düzenlemeler" içerdiğini öne süren Özkan, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile olmayan Türkiye'de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerinin genişlediği hususlar da yine bu pakette yer almaktadır" diye konuştu.

AKP'nin 2007 yılındaki reform paketlerini genişleteceklerini söyleyen Özkan, "Özel hayat güvence altına alınacak. Mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacağız. Arabuluculuk düzenlemesi genişleyecek. Toplumsal refahın artırılması, güçlendirilmesi, kırılgan kesimlerin korunması yine bu reformda yer alacak. Kadın, yaşlı, engelli, çocuk bunların özellikle pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engelleri kaldıracağız. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturacağız. Medya kuruluşlarının farkındalığını da ortaya koyacağız bu reform paketi ile" dedi.

128 yasal düzenleme ve CB kararnamesi

Cahit Özkan, "Bu eylem planının 9 amacı ve bu 9 amacın ayrı ayrı 49 hedefi var. Paket idari düzenleme, yasal düzenleme ve uygulama öngörüyor. 374 faaliyet konusu öngörülüyor. Söz konusu faaliyetlerin 128 tanesi kanuni düzenleme ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini gerektiriyor. 60 tanesi 'ikinci mevzuat' diye ifade edebileceğimiz yönetmelik yapılmasını gerektiriyor. 186 tanesi de idari faaliyet kapsamında çalışma öngörüyor. Yani merkezi hükümetimizin il ve ilçelerdeki teşkilatları ile yerel yönetimlerin kendi faaliyet alanlarında değişiklik öngörüyor" ifadelerini kullandı.