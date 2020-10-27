AKP'den patronlara müjde: Kısa çalışma ve ücretsiz izin uzatıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasını iki ay daha uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Kasım’dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği nedir?

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının ne anlama geldiğini şu sözlerlerle açıklamıştı:

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ekonomik kriz, doğal felaket veya salgın hastalık gibi zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde patronlara tanınan bir imkândır. Çünkü KÇÖ süresince patron, işçinin ücretini ve SGK primlerini ya hiç ödemez ya da kısmen öder; işçi normalde aldığı ücretin altında bir ödenek alır.

Bu ödenek, devlet tarafından kontrol edilen ve normal zamanlarda işçilerin brüt ücretleri üzerinden yapılan prim kesintilerinin biriktiği bir kumbara olan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenir.

Patronun KÇÖ boyunca işçiyi işten çıkarıp tazminatını ödemek, ücretini ve SGK primini ödemek gibi yükümlülüklerden kurtulması mümkündür.

Patron, işçinin rızasını almadan tek taraflı bir kararla iş yerinde faaliyeti durdurarak kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.

İşçi, çalışmak istese bile çalıştırılmayabilir ancak hukuken işten çıkarılmış da sayılmaz.

İşçiden kaynaklanan bir sebep olmadığı halde KÇÖ süresince SGK primleri tam olarak ödenmez.

KÇÖ süresince işçi, ücretinin azalmış olduğunu ileri sürerek işten çıkmak istediğinde kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını tamamen kaybedebilir.

Ücretsiz izin nedir?

soL yazarı ve TKP MK üyesi Alpaslan Savaş, AKP iktidarının iki ay daha uzattığı ücretsiz izin düzenlemesini, şu şekilde anlatmıştı: