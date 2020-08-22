AKP'den okul bahçesinde kongre

Rize’de pandemi sürecinden önce Güneysu ve Çamlıhemşin kongrelerini tamamlayan AKP, "normalleşme" ile birlikte kongrelere devam etmeye başladı. Bu kapsamda Kalkandere kongresinin, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kalkandere Atatürk İlkokulunun bahçesinde yapacak olması tepki çekti.

Olay Rize'de yer alan habere göre, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, “Hani olur da bu kadarı olmaz derler. AKP Kalkandere İlçe Kongresi okulda yapılacak. Kalkandere Milli Eğitim müdürü istifa etmeli. Eğer Rize Milli Eğitim Müdürünün bilgisi dahilindeyse o da istifa etmeli” dedi.

CHP Kalkandere İlçe Başkanı Zafer Demirkapu, "Ülkenin geldiği son nokta. Kurultaylarını yapmaları için siyasi partilere salon dahi vermeyen siyasi iktidar, mevzu kendi partileri olunca bütün kapıları sonuna kadar açıyor. Ülkenin sahibi olduğunu düşünen tek adam iktidarı ve parti örgütü kanun ve yasa tanımadığını her alanda göstermektedir. AKP ilçe kongresini Atatürk ilkokulu bahçesinde yapacaktır" diye konuştu.