AKP'den Macron tepkisi: Bu panik dilidir, el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Sözcüsü, ''Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor'' dedi.

"Macron, Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz'de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü'' sözlerini sarf eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron'a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaşkanımızın dediğinin doğru, Macron'un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı'' ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasını, "Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir" sözleri ile tamamladı.