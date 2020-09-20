AKP’den kampanya: 'Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın'

Rize Çayeli’nde AKP İlçe Başkanlığı, üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. AKP’liler yerel basına verdikleri ilanlarda, yurttaşlara “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın” vaadinde bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde AKP teşkilatı üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. Yerel basına verilen ilanlarda “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatı yakalayın” vaadinde bulunuldu.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, AKP İlçe Başkanlığı tarafından verilen ilanları gören yöre halkının bir kısmı tepki gösterdi. İlana AKP'ye oy verenlerin de tepkili olduğu ileri sürüldü. Yaklaşık 45 bin nüfuslu ilçede, 31 Mart seçimlerini MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi kazanmıştı.