AKP'den 'kabine değişikliği' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın yapılacak AKP kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz. Çünkü cumhuriyetimizin 100 yılı bitiyor, ikinci yüz yıla başlıyor. Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

'Yeni bir metin üzerinde çalışıyoruz'

Ünal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilere de değindi. "Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini" söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

AKP'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını söyleyen Ünal, "çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını" kaydetti.