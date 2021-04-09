AKP’den İtalya Başbakanı Draghi'ye ‘diktatör’ yanıtı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, " İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik ifadelerin “demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği” olduğunu savundu.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la iş birliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun."

