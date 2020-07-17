AKP’den istifalar sürüyor

Mardin'in AKP Kızıltepe Kadın Kolları ilçe Başkanı Emine Göktaş ile beraberindeki 14 üye ve yönetici, partilerinden istifa ederek Gelecek Partisi'ne katıldı.

Sözcü’den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Gelecek Partisi Mardin İl Başkanı Emin İlhan, AKP’deki istifaların ileri günlerde daha da artacağını belirterek, birçok kişinin istifa etme aşamasında olduğunu kaydetti.

İlhan şöyle konuştu:

"Partililer bir gereksinim için doğar AK Parti ilk süreçlerinde Güneydoğuda güzel bir oy aldı. Millet HDP'nin haricinde kendilerini temsil edecek bir parti olarak gördü. Ama son dönemlerde AK Parti MHP'ye dönüştü. Güneydoğu'da MHP siyasetine karşı bir tutum var. AK Parti'nin MHP'yle olan yakınlaşmasından dolayı partilerinden kopuşlar çok olacak. Ekonomik krizden dolayı vatandaşların birçoğu yeni söylemleri olan siyasi partilere ilgi gösteriyor. Vatandaşlar bu umudu Gelecek Partisi’nde gördüğü için partimize yoğun bir ilgi gösteriyorlar. AK Parti yönetiminde olan birçok kişi şu anda istifa etme aşamasında. Gördüğümüz kadarıyla gerek ilimizde, gerekse bölgede AK Parti'den istifaların daha da fazla olacak."