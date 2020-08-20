AKP'den İstanbul Sözleşmesi'nde iki maddeyi değiştirme planı

AKP'nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili iki maddeyi yeniden yazarak Avrupa Konseyi'ne sunacağı belirtildi.

Sunulacak maddelerin kabul edilmemesi halinde Türkiye ayrı bir insan hakları sözleşmesi hazırlayacak.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından çalışmalara başlayan AKP'li hukukçular Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla, Beştepe’de 2 toplantı yaptı. Vatandaşların İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili görüşlerinin de gündeme geldiği toplantıda, bununla ilgili alınabilecek bir kararın, titiz davranılarak ve aceleye getirilmeden alınması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Yüzde 65'i 'çıkmayalım' diyor

Toplantılarda AKP’nin, İstanbul Sözleşmesiyle ilgili yaptığı anket de gündeme geldi. Buna göre yapılan son ankette “sözleşmeden çıkmayalım” diyenlerin oranının yüzde 65 ve “çıkalım” diyenlerin oranının da yüzde 25 olduğu belirtildi. Anketlerde ayrıca, “sözleşmeyi bilmiyoruz” diyenlerin oranının da yüzde 10 olduğu ifade edildi.

4 ve 6'ncı madde

Yapılan toplantılarda, sözleşmedeki 2 maddenin yeniden yazılmasına karar verildi. Bu kapsamda, tartışmalara neden olan “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” konusunu düzenleyen 4’ncü maddede yer alan “cinsel yönelim” ve “toplumsal cinsiyet kimliği” ifadelerinin çıkarılarak, maddenin yeniden yazılacağı öğrenildi. Sözleşmenin 6. maddesinde ise “Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikaların” kapsamının yeniden belirleneceği aktarıldı.

AKP'liler: Lobilere önlem almamız lazım

AKP'liler, “Bu sözleşmeyi ‘eşcinsel’ noktasına çeken bir lobi var. Kişilerin yaşantısına karışmak değil amacımız. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden anladığımız kavramları sıralayacağız. Bundan 5-10 sene sonra ‘eşcinsel evliliğinin serbest bırakılmasını istiyoruz’ diyebilirler. Buna göre önlem almamız lazım” dedi.

Yapılacak çalışmanın sözleşmenin taraflarına sunulması planlanırken, maddenin bu şekilde kabul edilmemesi durumunda sözleşmeden çıkılarak, yeni bir çalışma yapılacağı öğrenildi.