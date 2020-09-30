AKP'den iki yeni yasa teklifi

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı'na iki ayrı yasa teklifi verdiklerini açıkladı.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Muş, 17 maddeden oluşan "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik İçeren Kanun Teklifi"nin bütçenin program bazlı yapılmasını içerdiğini söyledi.

Muş "Daha şeffaf bir bütçe göreceğiz. Takip edilebilirliği, ölçülebilirliği, hesap verilebilirliği daha yüksek bir bütçe anlamına geliyor. Teklif ile artık tıp fakültesi kurmak zorlaşıyor. 200 yataklı hastanesi bulunmayan üniversite tıp fakültesi kuramayacak" dedi.

Diğer yasa teklifinin 25 maddelik "Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanun Teklifi" olduğunu açıklayan Muş şöyle konuştu:

"Teknoloji alanı dışında kuluçka merkezlerinin açılmasını sağlayacağız. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirket bundan sonra yapacakları ana şirket sözleşmelerini, şirket ana sözleşmesindeki değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayına sunmak zorunda. Bu teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan firmaların iş yeri açma ve ruhsatlarıyla ilgili düzenlemeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılmaya başlanacaktır. E-mühür uygulamasına geçilecektir."

CHP'li Sayek Böke'nin 'kamulaştırma' açıklamasına yanıt

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin kamu-özel işbirliği projeleri için "kamulaştırma" açıklamalarının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Türkiye hukuk devleti ve dünya ile tam entegre olmuş bir ekonomisi var. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünü, büyüme performansını, istihdamına bakın, bunun büyük bir kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Böyle bir açıklama hem Türkiye'deki sermayeyi hem de gelecek olan sermayeyi ürkütür, hukuk güvenliği noktasında ilerleyen zamanlarda CHP'nin anlayışıyla nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalacağının göstergesidir."