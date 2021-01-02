AKP'den İdlib’de 50 bin konutluk 'kent': Konutları kime yaptırdıkları ortaya çıktı

AKP iktidarının Suriye’ye yönelik müdahaleleri sürüyor.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki heyetle birlikte İdlib'e giderek, burada yapılan konut inşaatlarını ziyaret etmişti.

Ziyarete ilişkin Hürriyet'te yer alan habere göre, 50 bin konutluk projenin yakında tamamlanması bekleniyor.

Yapımına başlanan 50 bin briket evin yüzde 80’lik bölümünün tamamlandığı, bu bölgeye 300 bin Suriyelinin yerleştirileceği öne sürüldü.

Bölgedeki cihatçı gruplara destek veren AKP'nin bölgeye hangi unsurları yerleştireceği de merak konusu.

Konutları kim yapıyor?

AKP, söz konusu konutları AFAD koordinatörlüğünde Türkiye'deki tarikat ve cemaatlere yaptırıyor.

Gerici birçok vakıf ve dernek, cihatçıların bulunduğu bölgedeki konut faaliyetinin sürdürücülüğünü yapıyor.

Habere göre, İdlib’deki konutları Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde Türk Kızılayı’nın yanı sıra, Sadaka Taşı, Hayrat, İnsani Yardım Vakfı(İHH), Deniz Feneri, Türkiye Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İstanbul Fetih Cemiyeti, KIYAMDER ve Beşir Derneği yapıyor.