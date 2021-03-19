AKP'den HDP'ye kapatma davasına ilişkin açıklama

AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili konuştu.

Bostancı, "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır" dedi.

'HDP'nin kullandığı dile her zaman itiraz ettik'

HDP'ye yönelik açıklamada bulunan Bostancı, şunları söyledi:

"Öteden beri HDP'ye karşı, siyaseten bulunduğu yer, sahada ve Meclis'te kullandığı dil, terör konusunda sürekli devleti suçlayan yaklaşımı fakat olayların asli müsebbibi olan terör örgütünden bir kez dahi bahsetmemesinin işaret ettiği zımni konum dolayısıyla sürekli sert bir şekilde eleştirdik. HDP insan haklarına ilişkin duyarlılığı varmış gibi davranırken, konuyu sadece gerçek Kürtlerle ilgisiz özel bir tarzda ve ideolojik olarak yorumladığı etnik ırkçılığın dar kalıpları içinde kışkırtıcı bir tarzda ele alma yaklaşımı bakımından keza eleştirilerimizi sürdürdük. Halkların kardeşliği iddiasını, adeta bir süs derecesine düşürecek şekilde etnik ırkçılığın fay hatlarını toplumsal entegrasyonu zorlaştırma istikametinde sürekli yükseltme stratejisi dolayısıyla her zaman kullandığı dile itiraz ettik.

Siyaseten HDP'nin sorunlu olduğu alan, terör örgütüyle aynı toplumsal ve politik zeminde yer almasının getirdiği ilişkileri, demokratik bir irade istikametinde dönüştürememesi (ya da böyle bir gündem sadece kimilerinin zihninde soyut fikir olarak kalması), terör örgütünün hegemonik gücü karşısında maruz kaldığı, zorunlu gördüğü ya da meşru addettiği edilgen bir konumun ötesine geçememesidir. Mutlaka HDP'ye oy veren vatandaşlarımız Meclis'te siyaset yapılmasına, vatandaş ile siyaset arasındaki ilişkinin demokratik bir zeminde yürütülmesine destek vermektedirler. Onların oyu, sorun olarak gördükleri hususlara ilişkin Meclis'te, millet iradesinin temsil edildiği bu yerde kurallara uygun şekilde siyaset yapılmasına demokratik bir destektir."

'Söz hukukta'

Yargıtay Başsavcılığının HDP'ye yönelik açtığı kapatma davasına değinen Bostancı, "HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair hukuk harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır. Hukukun görevi, HDP'ye ilişkin delilleri hakkaniyet esasında ele almak, toplum vicdanında şüpheye yer bırakmayacak şekilde adaleti sağlamaktır. Bunda hiç kuşkumuz yoktur. Böylelikle hukuk görevini ifa ederken diğer yandan da bunun bir sonucu olarak demokratik zemin güçlenecektir" ifadesini kullandı