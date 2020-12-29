AKP'den HDP hamlesi: Tüm kuruluşların gereğini yapması lazım

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Siyasi partilerin kapatılmasının bir yararı olmadığını söyleyen Turan, "HDP'nin bir siyasi parti gibi değil, bir terör örgütünün sözcüsü gibi davranmasından kaynaklı, yargı başta tüm kuruluşların gereğini yapması lazım. Ancak parti kapatmanın yanında hazine yardımını kesmek gibi, teröre sahip çıkanların milletvekilliğinin düşürülmesi gibi ara formüller de var. Yargının tümünü değerlendirmesinde fayda var" dedi.

T24'te yer alan habere göre Turan, Meclis'te sadece AKP'de 80'den fazla milletvekilinin Covid-19'a yakalandığını söyledi. Yeni yılla birlikte Meclis gündemine gelecek yasal düzenlemelerle ilgili de bilgi veren Turan, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı "yargı reformu"na ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapatılması" çağrısına ilişkin bir soru üzerine, parti kapatmaların her zaman karşısında olduklarını öne sürerek şöyle konuştu:

"AK Parti, Türkiye'de parti kapatmanın faydası olmadığından hareketle bu çalışmalara öncülük yaptı. Daha önce bizim de partilerimiz kapatıldı, kapatılan partilerin yerine yenisi kuruldu. Bu ülkeye zaman kaybettirmekten başka bir gündem haline gelmedi. Ancak Avrupa'nın kriterleri de, Türkiye'nin yasal kriterleri de hiçbir partinin terörle illiyetinin olmamasını zorunlu kılar.

HDP'nin bir siyasi parti gibi değil, bir terör örgütünün sözcüsü gibi davranmasından kaynaklı, yargı başta tüm kuruluşlar gereğini yapması lazım. Ancak bu yargı gereğini yapması lazım dediğimizde parti kapatmanın yanında hazine yardımını kesmek gibi, teröre sahip çıkan milletvekillerinin ceza alması, milletvekilliğinin düşürülmesi gibi ara formüller de var. Yargının tümünü değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bu yargının kararı kararı kapatır mı, ceza mı verir buna yargı karar versin, fakat dünyanın hiçbir yerinde devletini yıkmak isteyen bir partiye izin verildiği görülmemiştir."

'AİHM hukuki değil siyasi'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararını da değerlendiren Turan, kararın "hukuki değil, siyasi olduğunu" savundu.

Turan, "Türkiye olarak biz de isteriz taraf olduğumuz tüm uluslararası kurumların kararlarına uyulsun, AİHM kararına uyulsun. Ama AİHM kararının ne kadar hesabi, siyasi olduğu aşikar değil mi? AİHM, Refah Partisi’nin kapatılmasında, başörtüsü davalarında verdiği kararlarda ne kadar adilse, Demirtaş kararında da o kadar adil" dedi.

Turan, "Büyük Daire'nin kararının Türkiye'deki mahkemelerin yerine geçip tahliye ve beraat kararı veremeyeceğini" söyledi.