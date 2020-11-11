AKP'den geri adım: Kısmi çalışma torba yasadan çıkarıldı

AKP, "yeni istihdam paketi" olarak Meclis'e sunduğu torba yasada işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını gasp edecek maddelerde geri adım atıyor.

İçinde vergi affı/yapılandırma ve patronlara işsizlik fonundan teşvikler öngören ilk 20 maddesi geçen hafta kabul edilen teklifin görüşmelerine dün TBMM Genel Kurulu'nda devam edildi.

21. madde tekliften çıkarıldı

Dünkü görüşmeler başladığında tam süreli çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçiş teşvikini düzenleyen 21. madde AKP ve MHP'li milletvekillerinin "maddenin tekraren değerlendirilmesi amacıyla metinden çıkarılması" şeklindeki önergesiyle geri çekildi.

Böylece esnek çalışmayı yaygınlaştıran ve bu geçişi kabul eden işçinin kıdem tazminatını tehlikeye sokan düzenleme tekliften çıkarılmış oldu.

Oturuma dün teklifin 30. maddesinin görüşülmesinin ardından ara verildi. "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine bugün devam edilecek.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin tazminatını ortadan kaldıracak maddeler de çıkarılacak

Bugünkü görüşmelerde AKP ve MHP'nin önergesiyle teklifin 33 ve 37'nci maddelerinin de geri çekilmesi bekleniyor. 33. madde belirli süreli iş sözleşmesi ile 25 yaş altı 50 yaş üzeri işçilerin kıdem tazminatını ortadan kaldıracak, 37. madde ise ayda 10 günden az çalıştırılacak 25 yaş altı işçilerin emeklilik primlerinin ödenmemesini öngören düzenleme.

Dün gece torba yasa teklifinin 30. maddesinin görüşülmesinin ardından oturum kapandı. Görüşmelere bugün devam edilecek.

Dünkü görüşmeler öncesinde Türk-İş heyeti AKP ve MHP Grup Başkanvekillerini ziyaret etmişti.

Türk-İş'in MHP'yi ikna ettiği bilgisi kulislerde dolaşmıştı. Daha önce de Erdoğan'ın tartışmalı maddeler olan kıdem tazminatını ilgilendiren maddelerle ilgili yeniden çalışma talimatı verdiği belirtilmişti.