AKP'den esnafa 1 TL 'siftah' parası ve dualı mektup

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı esnafa ‘’siftah parası’’ olarak 1 TL dağıttı.

AKP Gençlik Kolları tarafından esnafa 1 TL'nin yanında bırakılan mektupta ise, “Bir maldan yapılan ilk satış günün ilk alışverişi. Günün ilk satışından kazanılan ve günün devamında bereket getir inanılan paradır. Geleneğimizde 'siftah parası' olarak geçen ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi 'AK Parti Gençlik Kolları Pamukova İlçe Başkanlığı' olarak siz değerli esnafımıza bu sabah yeniden yaşatmayı hedefliyoruz. Günün bereketli kazancınız daima yanınızda olsun” ifadelerine yer verildi.

Mektubun devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Ya rabbi! Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan, aldatmaktan, hak yemekten kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden koru. Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasib eyle. Rızkımız gökte ise yer indir, yer altındaysa yer yüzüne çıkar, uzakta ise yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helal eyle."