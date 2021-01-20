AKP'den 'erken seçim' açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "erken seçim" tartışmalarıyla ilgili soruya "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletvekilliği seçimi de cumhurbaşkanlığı seçimi de 5 yılda bir yapılır. Erken seçim filan yok" diye yanıt verdi.

Akbaşoğlu "Millet, milletvekillerimize de cumhurbaşkanına da yasama organına da yürütme organına da doğrudan iradesiyle 5 yıl yetki vermiş. Her şey zamanında yapılacak. Herkes yeni sisteme alışsın, millet iradesini kabullensin. Millete ve millet iradesine, milleti, devleti temsil eden orduların başkumandanı olan Cumhurbaşkanımıza da asla 'sözde' demesin. Kendini düzeltsin" diye konuştu.

2021'i "reform yılı" ilan ettiklerini söyleyen Akbaşoğlu 4'üncü yargı paketi konusunda çalışmaların devam ettiğini, "İnsan Hakları Eylem Planı"nın çıktılarını da yakın zamanda Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Akbaşoğlu gelecek hafta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek olan Meclis'in gündeminde uluslararası sözleşmeler, asker gönderme tezkereleri ile teknoloji kalkınma bölgelerine ilişkin bir kanunun olduğunu söyledi. Hayvan hakları yasasıyla ilgili ise Akbaşoğlu "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.