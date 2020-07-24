AKP'den emekçilere yeni saldırı: 'İstihdam' paketi Meclis'te kabul edildi

"İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklife göre, kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Uzatma yetkisi de 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek.

İşten çıkarılma tarihi de 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Soma işçilerinin kıdem tazminatları için de Meclis'te yeni bir komisyon kurulacak. Maden işçilerinin ödenmeyen kıdem tazminatı ve diğer haklarını ödemesi öngörülen TKİ, bu konuda isterse Mahkemeye başvurabilecek. Böylelikle rücu için gerekli yasal girişimlerde bulunmayan kurum yetkililerine sorumluluk yükletilemeyecek.