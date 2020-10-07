AKP'den Düziçi Belediyesi'ne Maçoğlu 'ceza'sı

Osmaniye'de AKP Düziçi İlçe Başkanlığı, böyle bir yetkisi olmadığı halde Düziçi Belediyesi ve Yarbaşı Belediyesi'ne İŞKUR'dan işçi verilmemesi "kararı"na imza attı. Sosyal ağlara düşen gerekçe de herkesi şaşırttı.

Düziçi AKP İlçe Meclis Üyelerinin imzalı, mühürlü onayıyla, Düziçi ve Yarbaşı Belediyesi'ne İŞKUR’dan işçi verilmemesine "karar" verildi.

Düziçi AKP İlçe Başkanı ve İlçe Meclis üyeleri, çıkardıkları "karar"la İŞKUR kapılarında iş arayan işsizlerin de iş bulmalarını fiilen engelledi.

Sosyal ağlara düşen kararın gerekçesi olarak, Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun Düziçi Belediyesi'ni ziyaret etmesi gösterildi.

Tutanaktaki yazıda "Gelecek olan işkur konusunda ilçe yönetim kurulu üyeleri ve ilçe belediye meclis üyelerinin vermiş olduğu karar ile işkur Düziçi İlçe belediyeye verilmemesi kararı alınmıştır. Sebep Düziçi ilçe belediye başkanlığına Tunceli belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ziyaret etmesidir” ifadeleri yer aldı.

2019’da görev alan AKP Düziçi İlçe Başkanlığındaki Meclis üyelerinden, Ergül Taş, Ali Çam, Mehmet Çillem, Ahmet Kürşat Kargan, Mehmet Bekmezli, Salih İnce, Bekir Sail, Mustafa Ede, Nevzat Sarı, Abdullah Şen, Mustafa İba, Cengiz Şen, Hacı Eslik, Bekir Mutlu, Selim İdiz, söz konusu "karar"a imza atarak, her iki Belediyeye İŞKUR’dan işçi gönderilmesine fiilen engel oldular. Bu karara imza atan Düziçi AKP İlçe Başkanı Mehmet Çillem'in, şaşırtan karar hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Her iki belediyeye de İŞKUR'dan işçi verilmiyor

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, İŞKUR’dan işçi gönderilmemesini üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Kaynar “Hem Belediyemizin, hem de iş arayan insanların mağdur edilmesini üzüntüyle karşılıyorum. Halkımıza ve beldemize hizmet etmek için elimizden geldiğince ve kısıtlı imkânlarla mücadele verirken bu tür baskıların Belediyemize değil, halkımıza ve beldeye zararları olur. Bu tür yasaklar karşısında da asla yılmayacağız. Ayrıca beldemize konuk olarak ziyaret eden seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun gerekçe gösterilmesi de oldukça üzücü ve düşündürücü. Beldemize misafir gelene sırtımızı dönmek, örf adet, geleneklerimize ve insani yanımıza yakışmaz. Böyle bir gerekçeli karara imza atan arkadaşlara hiç yakışmadı” dedi.